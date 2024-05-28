Dünya genelinden 40 sanatçının katılacağı etkinlik, resimden giyilebilir sanata, söyleşilerden canlı performanslara kadar geniş bir yelpazede sanatın pek çok alanını kapsayacak.

Projesi ve küratörlüğü Özer Ulukaya tarafından yapılan çalıştay, Çeşme Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenleniyor. KKTC, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Rusya ve İtalya gibi farklı ülkelerden gelen sanatçılarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelecek ünlü isimler, Alaçatı'nın muhteşem atmosferinde sanat dolu günler geçirecekler.

Tasarımlar ve defile sanatseverlerle birlikte

Etkinlik kapsamında, Makedonyalı sanatçı Fehim Hüskoviç'in 4 Haziran'da gerçekleştireceği canlı performans ve Sanatçı Güler Genç Erol ile Dilek Genç Bayboru'nun tasarımlarının yer aldığı giyilebilir sanat defilesi 6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Çalıştay boyunca sanatçıların eserleri, 6-8 Haziran tarihleri arasında Alaçatı Barborossa Otel'de sergilenecek ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Serginin ardından, eserler 22 Haziran'da Çeşme Kent Müzesi'nde ziyaretçilere açılacak, bir ay boyunca sanat tutkunlarını ağırlayacak.

Birçok sanatçı yer alacak

21. Uluslararası Alaçatı Barborossa Sanat Çalıştayı'na katılacak sanatçılar arasında, Ayhan Çetin, Beyda Çetin, Betül Omay Yazıcı, Bülent Salderay, Dilek Genç Bayboru, Fehim Huskovic, Ferda Acı, Funda Paçacıoğlu, Güler Genç Erol, Gabriel Panev, Gülümay Çıraz Hatice Türkeli, Harun Acı, Hayriye Sır, Hüseyin Yıldırım, İlhan Dündar, Karpov Alexander, Leyla Afacan Kodaman, Lyuba Yosifcheva, Medzic Fakic, Mehmet Emin Erşan, Melis Elmas, Natalya Kobzeva, Nehat Begiri, Paride Raneri, Petia Papazova, Petya Paneva, Reyhan Abacıoğlu, Rıdvan Özdengülsün, Sema Barlas, Seyhan İlhan, Simge Kalfaoğlu, Şemsi Altaş, Şevval Bıdı, Turgut Akarsu, Vladimir Temkov, Yasemin Kalyoncu, Yılmaz Çıracıoğlu, Zeliha Akçaoğlu gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.