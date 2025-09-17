İki gün süren programlarda resmi törenler, kortej yürüyüşleri ve konserler düzenlenerek halkın bağımsızlık coşkusu paylaşıldı.

15 Eylül – Alaçatı’nın kurtuluşu

Kutlamalar, 15 Eylül’de Alaçatı Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Ardından Şehitlik Anıtı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Alaçatı Amfi Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Fatih Erkoç, Alaçatılılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Milli Mücadele’nin zorluklar içinde kazanılmış büyük bir cesaret destanı olduğunu belirterek, “Bu millet bir olduğunda karşısında hiçbir güç duramaz. Bu yürekli miras bize aittir. Demokrasimizi, Cumhuriyet’imizi ve bağımsızlığımızı her şartta savunmak, bu mirasın sahiplerine düşer” dedi.

16 Eylül – Çeşme’nin kurtuluşu

Kutlamalar, 16 Eylül’de Mehmetçik Parkı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle devam etti. Akşam saatlerinde Çeşme Amfi Tiyatro’da sahne alan Işın Karaca, Çeşmelilere unutulmaz bir konser sunarak kurtuluş coşkusunu taçlandırdı. Başkan Denizli, törende yaptığı konuşmada, “Milli Mücadele yalnızca bir askeri zafer değil; bir milletin yokluk içinde var olma iradesinin zaferidir. O günkü mücadele ruhu, bir asır sonra hâlâ yolumuzu aydınlatıyor” ifadelerini kullandı.

Kutlamalar kapsamında sahne alan sanatçılar Fatih Erkoç ve Işın Karaca adına, Çeşme’nin gelecek nesillere nefes olacak bir armağan verildi. Belediye tarafından “Sakız Ağacım Çeşme” projesi kapsamında sanatçılar adına sakız ağacı fidanı bağışı yapıldı ve sertifikaları takdim edildi. Başkan Denizli, “Sanatçılarımızı sadece alkışlarımızla değil, Çeşme’nin geleceğine nefes olacak fidanlarla da onurlandırıyoruz” dedi.

Her iki gün boyunca meydanları dolduran Çeşmeliler, kortej yürüyüşleri, resmi törenler ve konserlerle bağımsızlığın 103. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar, halkın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, Alaçatı ve Çeşme’nin özgürlük mücadelesine olan saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.