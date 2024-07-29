Alaçatı Ve Çiftlikköy’de Çevre Temizliği Yapıldı

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, hafta sonu boyunca Çeşme, Alaçatı, Çiftlikköy ve Delikli Koy'da biriken atıkları titizlikle temizledi. Başkan Lâl Denizli, vatandaşları temiz bir çevre için duyarlılığa davet etti.

Doğal güzellikler korunuyor

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, hafta sonu boyunca Çeşme, Alaçatı, Çiftlikköy ve Delikli Koy mevkilerinde biriken atıkları titizlikle temizledi. Belediye Başkanı Lâl Denizli, çevre temizliği ve doğal güzelliklerin korunması konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, "Canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çevremizi temiz tutmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çağrı

Başkan Denizli, çevre temizliğinin sadece bir temizlik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda çevre bilincini yaygınlaştırmak adına önemli bir mesaj olduğunu belirtti. "Bugün burada, sadece çevremizi temizlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda çevre bilincini yaygınlaştırmak adına önemli bir mesaj veriyoruz. Hep birlikte, el ele vererek Alaçatı’yı ve tüm Çeşme’yi daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız. Bugün burada gösterdiğiniz çaba, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Toplumun duyarlılığına vurgu

Başkan Denizli, vatandaşları temiz bir çevre için duyarlı olmaya davet ederek, herkesin çevreyi koruma konusunda sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Denizli, "Çevremizi temiz tutmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu" diyerek sözlerini tamamladı.