Çeşme Belediyesi ve Çağla Kubat Windsurf Akademi’nin düzenlediği Alaçatı Windfest 2025, beş gün süren festivalin ardından sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerinden aldı, etkinlik renkli görüntülerle tamamlandı.

Festivalin final törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Spor İşleri Müdürü Yavuz Yaşar katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, Çeşme Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi geceye renk kattı.

Başkan Denizli’den mesaj

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin her yıl büyüyen bir buluşma olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Alaçatı’nın rüzgârı, denizi sizlerle güzel, doğamızın kıymetini bilen bu harika çocuklarla güzel. Bu festivali büyüten Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Festival boyunca yerli ve yabancı birçok sporcu mücadele etti. Yarışlar büyük heyecan yaratırken, ödül töreni sırasında sporcular kupalarını aldı ve izleyiciler renkli görüntüler oluşturdu. Alaçatı Windfest, Çeşme’nin spor, doğa ve turizmi bir araya getiren önemli organizasyonlarından biri hâline geldi.