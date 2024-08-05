09 Ağustos 2024, Cuma günü saat 23:00’te OM Paparazzi’de gerçekleşecek olan Yaşar konseri, müzikseverleri geçmişin en güzel anlarına götürecek.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yaşar, ‘Sebepsiz Fırtınam’, ‘Kumralım’, ‘Kör Bıçak’ ve ‘On Bir Ay’ gibi 90’lı yılların unutulmaz şarkılarını canlı performansıyla seslendirecek. Bu özel gece, Yaşar’ın etkileyici sahne performansı ve nostaljik repertuarıyla dolu olacak. 90’ların ruhunu yaşamak ve bu özel anları paylaşmak isteyen herkes için bu konser kaçırılmaması gereken bir fırsat.