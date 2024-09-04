Ecem ve Helin Çakır kardeşler, okullarını bitirip babalarının işlettiği otelin başına geçerek misafirlerine Alaçatı'nın ruhunu farklı bir hizmet anlayışıyla sunuyorlar.

Sörfü ve gurme restoranlarıyla ünlü Alaçatı, son yıllarda butik otellerin hızla çoğaldığı bir destinasyon haline geldi. Bu oteller, geçmişten günümüze uzanan misafirperverlikleriyle öne çıkıyor. Ecem ve Helin kardeşler, yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra kendi otellerinde misafirlerinin evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak için özveriyle çalışıyorlar.

"Misafirlerimizi heyecanla karşılıyoruz"

Ecem Çakır, her gün işe başlarken büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, duygularını şu şekilde ifade ediyor: “Mübadale döneminde Bosna’dan ve İstanköy’den Alaçatı’ya yerleşen büyük dedelerimiz ve büyük annelerimizden süregelen misafirperver, dost ve cana yakın yaşanmışlıkları biz, otelimizde konaklayan misafirlerimize yansıtıyoruz. Misafirlerimiz kendilerini bir aile ortamında, evlerindeki gibi hissediyorlar. Alaçatı, ülkemizde önemli bir destinasyon; bizlere düşen bu önemi daha üst seviyelere taşımak.”

Gelenek ve yenilik bir arada

Ecem ve Helin Çakır kardeşler, misafirlerine sadece konaklama değil, aynı zamanda yerel kültürü de tanıtarak unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yıl boyunca süren etkinliklerle misafirlerinin beklentilerini aşmayı hedefliyorlar. Alaçatı'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu, misafirperverlikleriyle birleştirerek, ziyaretçilerin aklında kalacak bir tatil deneyimi yaşatmayı amaçlıyorlar.

Alaçatı'daki butik oteller, yerel halkın sıcak karşılamasıyla birleştiğinde, bölgenin kendine özgü atmosferini daha da güçlendiriyor. Ecem ve Helin kardeşlerin çabaları, misafirlerin sadece bir otelde konaklamaktan öte, Alaçatı’nın ruhunu hissetmelerini sağlıyor.