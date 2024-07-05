NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nun ilk etabı koşuldu.

İlk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu, 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurdan oluşuyor.

Dipsiz Göl'den başlayan dağ maratonunun ilk gününde 80 sporcunun katılımıyla 45 kilometrelik etap koşuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik de 45 kilometrelik ilk etapta koştu. Maratonun ilk etabında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de bir süre sporculara eşlik etti.



Vali Cahit Çelik, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aladağlar'ın dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı güzel yerlerden biri olduğunu belirterek, "Burada 3 gün sürecek bir etkinlik yapıyoruz. Türkiye'de kamplı etkinlik olarak bir ilk. Sporcularımız ilk gün 45 kilometre koşup Kapuzbaşı Şelalesi'ne gitti. Burada kamp yapıp ertesi gün Maden Boğaz Vadisi'nden koşup bu tarafa gelecekler. Üçüncü gün biraz daha rahat diyebileceğimiz Emli Vadisi'nden 13-15 kilometreler koşulacak. Tüm sporcularımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise etkinliğin Niğde'de geleneğe dönüşmesini istediğini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

