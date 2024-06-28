Bunlar da ilginizi çekebilir

Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Thuram, 1. Lig'de çıktığı 15 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Abdülsamet'in gözü dünya şampiyonluğunda

Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Abdülsamet'in gözü dünya şampiyonluğunda

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Rogerio Thuram ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Rogerio Thuram'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

IĞDIR (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü , Eyüpspor forması giyen Brezilyalı 33 yaşındaki golcü Rogerio Thuram'ı transfer ettiğini açıkladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.