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Burada toplanan coşkulu kalabalık, takımlarının 1. Lig'e yükselmesini kutladı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Sivas'ta oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

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