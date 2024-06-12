Antalya'nın Alanya ilçesinde, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "tefecilik yapmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" gibi suçlardan toplam 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari A.Y., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, A.Y.'nin çeşitli suçlardan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 13 yıldır firari durumda bulunduğu tespit edildi.

Yakalanma süreci

Emniyet ekipleri, A.Y.'nin Alanya'da saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi.Operasyon sonucunda A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.A.Y.'nin suçları arasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "tefecilik yapmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" bulunuyor. Bu suçlardan toplamda 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan A.Y., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.