Antalya'nın gözde turistik ilçesi Alanya'da, lüks bir yatla tura çıkan turistler, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen çöp toplama yarışmasında denize atılan çöpleri topladı. Hem eğlenceli hem de doğa dostu bu etkinlik, tatilciler arasında büyük ilgi gördü.

Çöp toplama yarışı

Lüks tekne kaptanı Turgay Meşe, turistlerin tatil keyfini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla bu yaratıcı etkinliği düzenledi. Alanya’nın tarihi güzelliklerini keşfeden turistler, tur esnasında sup tahtasıyla denizden çöp toplama yarışına katıldılar. Yarışmaya katılan turistler, hem eğlenerek vakit geçirdi hem de denizi temizleme fırsatı buldu. Etkinliğin sonunda en çok çöp toplayan katılımcılara kaptan şapkası hediye edildi.

Farkındalık yaratıldı

Bu anlamlı etkinlik sadece yat turuna katılan turistlerle sınırlı kalmadı; çevredeki diğer tur tekneleri ve bölgedeki insanlar da destek verdi. Deniz temizliği için yapılan bu yarışma, Alanya’nın doğal güzelliklerini koruma ve çevre bilincini artırma yolunda önemli bir adım olarak görüldü.