Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, hızla yayılamadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi yangını önledi

İhbarın ardından bölgeye hızla ulaşan 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 30 personel, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bölge sakinlerinden bir kadının anlatımına göre, yangını fark eden genç bir kız ailesine haber verdi ve ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Soğutma işlemleri devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler başlatıldı. Yangın tehlikesi hızlı müdahale sayesinde bertaraf edildi ancak yangının nasıl başladığı hâlâ bilinmiyor.