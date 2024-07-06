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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.E.B. ile motosikletteki Serkan Kara (18) yaralandı.

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da glütensiz ürünlerin yer alacağı kafenin açılışını yaptı:

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da glütensiz ürünlerin yer alacağı kafenin açılışını yaptı:

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Plakaları öğrenilemeyen, M.E.B. (20) idaresindeki motosiklet ile H.A.E'nin (32) kullandığı otomobil, Payallar Mahallesi'nde çarpıştı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile motosiklet in çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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