Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakaları belirlenemeyen bir motosiklet ile H.A.E. (32) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı bildirenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.E.B. (20) ile yanında bulunan Serkan Kara (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serkan Kara, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.