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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

. Halatlar yardımıyla aracının olduğu bölgeye inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da, sürücü Erdemir ile araçtakiHalil Kara (24), Habibe Kara (32) ile Bartuğ Umut Köksal (2) yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

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