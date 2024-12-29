Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda Kadıpaşa Mahallesi’nde C.S. adlı kişinin üzerinde 10 gram esrar ele geçirdi.

Evde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu

Ekiplerin takibiyle, Y.D. adlı şüphelinin evine yapılan baskında ise 15 parça halinde 178 gram esrar ve 1.42 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca, uyuşturucu maddeleri tartmak için kullanılan bir hassas teraziye de el konuldu.

Uyuşturucu geliriyle 77 bin 600 TL ve 3 bin Euro ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen 77 bin 600 Türk Lirası ve 3 bin 85 Euro da ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.