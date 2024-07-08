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Çok sayıda yavrunun bugün denizle buluştuğunu belirten Şahin, iki ay boyunca binlerce caretta caretta yavrusunun denizle buluşacağını, hayatta kalanların ise 20-25 yıl sonra tekrar aynı sahile yumurta bırakmak için geri gelmesinin beklendiğini söyledi.

Çevre gönüllüsü Güldane Şahin de yuvalardan çıkış sürecini koordine etti.

Yuvalardan çıkamayan bazı yavrular, yardımla mavi sularla buluştu.

Yeşilöz Mahallesi'nde yuvadan çıkan çok sayıda caretta caretta yavrusunun denize ulaşma anı cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

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