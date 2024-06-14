İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Alanya'dan gelen 46 yaşındaki Rıfat Kapan, tartışma sonucu tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki bir mesire alanında meydana geldi. Alanya'da çalışan Rıfat Kapan, beraberindeki M.A. ve Y.A. ile mesire alanında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.A., belinden çıkardığı tabancayı oğlu Y.A.'ya vererek Kapan'ı vurmasını söyledi. Y.A. da tabancayla ateş ederek Kapan'ı sırtından vurdu.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Rıfat Kapan, sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kapan’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli durumdaki baba M.A. ve oğlu Y.A. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.