Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Alanyaspor, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 18.30’da F. Karagümrük’ü konuk ediyor. İlk maçında mağlubiyet alan Alanyaspor, evinde galibiyet ararken, F. Karagümrük ise deplasmanda üç puan peşinde olacak.
Alanyaspor'un hedefi galibiyet
İlk maçında mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, ikinci maçında taraftarının önünde F. Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.
F. Karagümrük deplasmanda zafer peşinde
İlk maçında galibiyetle sahadan ayrılan F. Karagümrük, deplasmanda Alanyaspor karşısında da üç puanı hedefliyor.
Alanyaspor - F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ?
- Tarih: 6 Şubat 2025 Perşembe
- Saat: 18.30
- Stadyum: GAİN Park
- Hakem: Burak Olcar
- Yan Hakemler: Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel
- Kanal: Mackolik, A Spor
Kaynak: HABER MERKEZİ