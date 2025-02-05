Alanyaspor - F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ?

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İlk maçında galibiyetle sahadan ayrılan F. Karagümrük, deplasmanda Alanyaspor karşısında da üç puanı hedefliyor.

İlk maçında mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, ikinci maçında taraftarının önünde F. Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Alanyaspor , 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 18.30’da F. Karagümrük’ü konuk ediyor. İlk maçında mağlubiyet alan Alanyaspor, evinde galibiyet ararken, F. Karagümrük ise deplasmanda üç puan peşinde olacak.

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