Bunlar da ilginizi çekebilir

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) - Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 6’ncı dakikada Balkovec, 29'uncu dakikada Richard ve 32'nci dakikada Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Rizespor'da Papa, durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Alanyaspor kamptaki ilk hazırlık maçını 3-1 kazandı. Rizespor, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 1-0 yenilmişti. Alanyaspor kamptaki 2’nci hazırlık maçında 18 Temmuz Salı günü Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Maçtan görüntüler (FOTOĞRAFLI)

(son dakika) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu, gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı

(son dakika) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu, gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı