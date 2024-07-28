Milattan önce II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kenti, toprak altında kalan yapılarıyla tarihseverlerin ilgisini çekiyor. Bu yapıların en önemlilerinden biri olan tiyatro binası, Alaşehir Belediyesinin sponsorluğunda ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle gün yüzüne çıkarılıyor. Kurtarma kazıları büyük bir titizlikle yürütülüyor ve ilk olarak tiyatro binasına ait kalıntılar numaralandırılarak korunuyor.

Restorasyon çalışmaları planlanıyor

Bu yıl tamamlanması beklenen kurtarma kazılarının ardından, önümüzdeki yıllarda numaralandırılan taşlar yerlerine yerleştirilerek restorasyon çalışmalarına başlanacak. Restorasyonun tamamlanmasıyla, antik tiyatro binası Manisa'nın kültür mirasına eklenerek ziyaretçilere açılacak.

Alaşehir Belediye Başkanı’ndan açıklamalar

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Alaşehir, II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kenti üzerine kurulu bir şehir. Bulunduğumuz alan M.S. 2. yüzyıl civarında yapılmış antik tiyatro. Burada Kültür Bakanlığı izniyle kurtarma kazısını yapıyoruz. Alaşehir Belediyemiz, işçileri, alet ve ekipmanları, konaklamaları karşılıyor. Profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Bu ekipler bu alanı yıl sonuna kadar temizleyip önümüzdeki yıllarda kurtarma kazısını tamamlayıp restorasyon çalışmalarına başlayacak."

Turizm haritası hazırlıkları

Alaşehir Belediyesi, kente gelen turistler için rehbersiz gezilebilecek bir turizm haritası hazırladıklarını da duyurdu. Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehir’in turizm haritasını da bastırdık. Kente gelen turistler haritayı alıp Alaşehir’i rahatlıkla gezebilecekler. Görme engelli vatandaşlarımız da Braille alfabesiyle Alaşehir hakkında bu harita sayesinde bilgi sahibi olabilecek" dedi