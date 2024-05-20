Manisalı üreticiler, arpa ve buğday fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. 2023-2024 hasat döneminin başladığı şu günlerde, üreticiler maliyetlerin artması nedeniyle fiyat beklentilerini yükseltmiş durumda. Geçen yıl kilosu 8 TL olan arpanın, bu yıl en az 15 TL olmasını umuyorlar.

Rekolte Büyük Oranda Düştü

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden ve ilk ürününü biçerdövere toplatan çiftçi Yusuf Can, bu yıl arpa rekoltesinin hava şartlarına bağlı olarak çok düşük olduğunu belirtti. Can, "Alaşehir üzümün başkenti ancak sadece üzümle olmuyor. Arpa, buğday gibi tarım ürünlerine de ihtiyaç var. Özellikle Aydoğdu, Kamara, Konaklar, Kemaliye gibi bölgelerde tahıl tarımı yapılıyor. 40 dekar alanda arpa ektim. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 ton ürün alıyordum. Bu yıl 10 ton arpa alabilirsem çok mutlu olacağım" dedi.