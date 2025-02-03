Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci dönemiyle birlikte jandarma ekipleri, okul çevrelerinde ve servis araçlarında güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı. Okul güzergahlarında yapılan denetimlerle, öğrencilerin güvenliği ön planda tutuldu.

Okul çevrelerinde sıkı denetimler

Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri, eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerin güzergahlarında denetim ve kontrol faaliyetlerine başladı. Jandarma, olası kazaları önlemek amacıyla okul çevrelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Servis araçlarında trafik kuralları uygulandı

Sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan okul çevresi denetimlerinde, yabancı şahısların sorgulamaları yapılırken, taşımalı eğitim yapan okul servis araçları da Trafik Jandarması ekiplerince kontrol edildi. Servis şoförlerine ve öğrencilere, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim-öğretim dönemi sorunsuz başladı

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları ve bilgilendirmeleri ile eğitim-öğretim dönemi ilçede sorunsuz bir şekilde başladı. Alaşehir İlçe Jandarması, okul çevreleri ve servis araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerin devam edeceğini belirtti. Kamu düzeninin sağlanması ve asayişin korunması adına denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıklaşacağı vurgulandı.