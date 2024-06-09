MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak ve dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Hasar tespit çalışması için oluşturulan heyete AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Kaymakam Alper Faruk Güngör ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de eşlik etti.



Killik Mahallesi kahvehanesinde çiftçileri dinleyen Arınç, dünkü sağanak ve dolunun 7 mahalledeki bağ alanını etkilediğini söyledi.

Arınç, devlet olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Durum tespitimizi yapacağız, çiftçilerimizi mağdur etmeyecegiz. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Manisa Bölge müdürümüzle konuştuk. Sigortası olan çiftçilerimizin öncelikle durum tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp, ondan sonra da maddi anlamda telafi edilmesine çalışacağız. Çiftçilerimizin geri kalan borçlarının ötelenmesi konusunda devletimizin başta bakanlığımız olmak üzere değerlendirmesini yapacağız." dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hasar zarar tesbit çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Tarım sigortası işlemlerine de değinen Öztürk, "Bağına tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz için de TARSİM, yarından itibaren çalışmalarına başlayacak ve bayrama kadar bitirecek. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizi ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tespit edeceğiz, kimse mağdur edilmeyecek." dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran mahallelerinde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili olmuş, bölgede üzüm bağları ile ekili arazilerdeki ürün, yağış nedeniyle zarar görmüştü.



