Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaban mersini yetiştiriciliği ile öne çıkan Pınar Ünsal Atıcı, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük bir başarı elde ediyor.

Pınar Ünsal Atıcı, Alaşehir'de 66 dönüm arazide 30 bin saksıda topraksız tarım yöntemiyle yaban mersini yetiştiriyor. Bu yöntem, geleneksel tarım ürünlerine alternatif bir gelir kaynağı sunuyor.

Geçtiğimiz yıl 55 ton ürün elde eden Atıcı, bu yıl ihracatını 7 ülkeye genişletti. Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelerde yaban mersini talebi artıyor.

Yaban Mersininin Sağlık Faydaları

Pınar Ünsal Atıcı, yaban mersininin antioksidan değerinin yüksek olması ve besleyici özellikler taşımasıyla ön plana çıktığını belirtiyor. Kalp sağlığı için faydalı olan bu meyve, şeker dengesini de düzenleyici özelliğe sahip.

Topraksız Tarımın Avantajları

Atıcı'nın işletmesinde kullanılan topraksız tarım yöntemi, yaban mersininin ideal büyüme ortamını sağlıyor. Her saksıda kullanılan torf karışımı ve otomatik sulama sistemi, ürün kalitesini artırıyor ve verimliliği maksimum düzeye çıkarıyor.

İşletmede kadın işçiler, yaban mersini hasadında önemli bir rol oynuyor. Günlük 160 ile 200 arasında işçi, hasat sürecinde çalışarak ürünlerin toplanmasını sağlıyor. Bu süreç, Alaşehir'de yeni bir iş alanı yaratırken, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.