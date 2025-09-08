Vatandaşlar, yıllardır bekledikleri yolun hizmete açılmasının coşkusunu, traktör konvoyu ile Başkan Dutlulu’yu karşılayarak gösterdi.

Başkan Dutlulu’ya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşlik etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Dutlulu ve beraberindekiler, hizmete giren yolda traktörle sembolik bir yolculuk yaparak açılışı gerçekleştirdi.

Ilgın Mahallesi sakinlerine seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yıllardır kangrene dönüşen yol sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ilgın yoluna yaptığımız 3,5 kilometrelik asfalt çalışması tüm Alaşehirli hemşerilerimize hayırlı olsun.

Bu yol, yıllardır büyük bir sorun olarak karşımızdaydı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi’nin iş birliği sayesinde bu sorunu ortadan kaldırdık. Manisa’mızın her ilçesinde, burada olduğu gibi tüm sorunları teker teker çözmeye devam edeceğiz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için durmadan, dinlenmeden çalışacağız.”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise yolun önemine dikkat çekerek, “Yıllardır bu bölgede yolun bozukluğu nedeniyle kazalar yaşanıyordu. 10 mahalleyi birbirine bağlayan bu yol, Ilgın Mahallesi’ne gelmeden bitirilmişti. Bugün nihayet tamamlandı ve vatandaşlarımız bu çileden kurtuldu. Alaşehir’de yaklaşık 15 bin kişi her gün bu yolu kullanıyor. İlçemiz adına Başkan Dutlulu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

Ilgın Mahallesi Muhtarı İbrahim Türkmen, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bu yolun asfaltı 25 yıl önce atılmıştı ve artık yama bile tutmaz hale gelmişti.

Bugün mahallemiz yeni, güvenli ve konforlu bir yola kavuştu.

Sadece Ilgın değil, 10 mahalle birden bu yoldan faydalanıyor.

Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Vatandaşlarımız çok memnun.”

Tamamlanan asfalt çalışmasıyla birlikte Ilgın Mahallesi ve çevresindeki 10 mahalle, güvenli ve modern bir yola kavuşarak yıllardır süren ulaşım sorununa çözüm bulmuş oldu. Başkan Dutlulu, hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.