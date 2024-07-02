Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt, özellikle risk altındaki grupların aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini vurguladı.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki potansiyel risklerini ele alarak, vatandaşları korunma önlemleri konusunda bilgilendirdi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin bu dönemde dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt, aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki potansiyel risklerini açıkladı. Sıcaklığın ve nemin artmasıyla birlikte vücut ısısının kontrol altına alınmasının zorlaştığını ifade eden Dr. Bozkurt, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, aşırı kilolu bireyler ve açık alanda çalışanların bu durumdan daha fazla etkilendiğini belirtti. Bu grupların terleme mekanizmalarının yeterince etkili olamayabileceğini ve vücut ısısının yüksek kalmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Bozkurt, aşırı sıcaklardan korunmak için alınabilecek önlemleri de sıraladı. Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Dr. Bozkurt, dışarıda kalınması gereken durumlarda açık renkli, hafif ve bol giysilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, güneşin dik geldiği saatlerde denize girmekten ve güneşlenmekten kaçınılması gerektiğini, güneş koruyucu krem, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini ekledi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini de belirten Dr. Bozkurt, bu toplantılar aracılığıyla korunma yöntemlerinin ve risklerin anlatıldığını ifade etti. Ayrıca, sıcakların etkilerini azaltmak için beslenme önerilerinden, fiziksel aktivite saatlerine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.