Yarın sınava girecek öğrencilere moral olması amacıyla Alaşehir İlçe Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen kokteylde katılımcılara çiğ köfte, ayran, kek, meyve suyu, patlamış mısır ikram edildi. Kokteylde Müzik Öğretmeni Erkan Acar ve ekibinin enstrümanları eşliğinde öğrenciler sınav öncesi eğlenerek stres attı.

Kütüphane Müdürü Nilüfer Aydemir, "Öğrencilerimiz uzun bir maratonun ardından, yarından itibaren sınavlara girecekler. Kütüphanemizde çalışıp aylarca ter döken öğrencilerimize moral olması amacıyla Kızılay Alaşehir Şubesi İlçe Başkanı Nedim Yamak ile iletişime geçerek öğrencilerimizi sınav stresinden uzaklaştıracak, onları mutlu edecek ne yapabiliriz diye görüştüm. Sağ olsun Kızılay Başkanı Nedim Yamak’a sınava hazırlanan öğrencilerimiz için kütüphane bahçesinde kokteyl verebiliriz diye öneride bulundum. O da bize destek vereceğini söyledi. Birlikte yaptığımız programda çiğ köfte, ayran, kek, meyve suyu, patlamış mısır ikramı ile müzik eşliğinde bir kokteyl yapmaya karar verdik. Birlikte mini konser organizasyonu yaptık. Müzik öğretmenim Erkan Acar da orkestra desteği vereceğini söyledi. Birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Öğrencilerimizin mutluluklarını görmek ve onları mutlu edecek etkinlikler yaparken maddi manevi katkılarda bulunan gönlü güzel olan insanlar var oldukça bizler de öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak ise şunları söyledi: "Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri için her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz."

Sınav kokteyline katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi.