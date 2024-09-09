Alçalan burç, ilişkilerimizde ve başkalarıyla olan etkileşimlerimizde nasıl davrandığımızı ve bizi tamamlayan kişi ya da durumları nasıl algıladığımızı ortaya koyar. Bu yüzden alçalan burç, kişisel gelişim ve başkalarıyla kurduğumuz bağlar açısından büyük bir rol oynar.

Alçalan Burç Nedir?

Doğum anında yükselen burç, doğu ufkunda yükselen burçken, alçalan burç (Descendant) ise doğum haritasının batı ufkunda yer alır. Genellikle yedinci evde (ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili ev) bulunur ve kişinin karşısındaki insanları, yani hayatındaki partnerleri ve işbirliği yaptığı kişileri nasıl algıladığını temsil eder. Alçalan burç, özellikle uzun vadeli ilişkilerde ve evlilikte ne tür insanlara çekildiğimizi ve onlarla nasıl bir ilişki dinamiği oluşturduğumuzu gösterir.

Alçalan Burç Nasıl Hesaplanır?

Alçalan burç, doğum haritasında yükselen burcun tam karşısındaki burçtur. Örneğin, bir kişinin yükselen burcu Koç ise, alçalan burcu Terazi olur. Aynı şekilde yükselen burcu Boğa olan bir kişinin alçalan burcu Akrep olacaktır.

Alçalan Burcun Yansıttığı Özellikler

Alçalan burç, kişinin ilişkilere dair bilinçaltı eğilimlerini ve ihtiyaçlarını yansıtır. Bu burç, başkalarıyla olan etkileşimlerimizi, özellikle romantik partnerlerimizi seçme biçimimizi etkiler. Her burç, alçalan konumunda farklı özellikler sergiler:

Koç Alçalanda: Terazi

Koç burcu yükselirken, alçalanda Terazi bulunur. Bu kişilerin hayatlarına çektiği partnerler genellikle dengeli, uyumlu ve sosyal kişiler olur. Aynı zamanda ilişkilerinde uzlaşma ve uyum arayışında olabilirler.

Boğa Alçalanda: Akrep

Yükselen burcu Boğa olan kişiler alçalan burçları Akrep ile tutkulu ve derin duygulara sahip partnerleri tercih ederler. Gizemli ve güçlü kişilikler onları cezbedebilir.

İkizler Alçalanda: Yay

Yükselen İkizler, özgür ruhlu ve maceraperest Yay burçlarına çekilir. Bu kişiler entelektüel uyum arayışında olup, keşfetmeye açık ve bağımsız partnerleri tercih ederler.

Yengeç Alçalanda: Oğlak

Yükselen burcu Yengeç olanlar, alçalanda Oğlak ile sorumluluk sahibi, güvenilir ve disiplinli partnerlere çekilir. Hayatlarında bir denge arayışı içinde olabilirler.

Aslan Alçalanda: Kova

Yükselen burcu Aslan olanların hayatına giren kişiler genellikle sıradışı ve özgür ruhlu Kovalar olabilir. Bu kişiler, onları zihinsel olarak zorlayan partnerlerden etkilenir.

Başak Alçalanda: Balık

Başak yükselen kişiler, alçalanda Balık ile duygusal, sezgisel ve fedakar partnerlerden hoşlanabilir. Romantizme ve duygusal derinliğe önem verirler.

Terazi Alçalanda: Koç

Terazi yükselenler, hayatlarına güçlü ve lider ruhlu Koç burçlarını çeker. Duygusal ilişkilerde cesaret ve dinamizm arayışı olabilir.

Akrep Alçalanda: Boğa

Yükselen Akrep, sabırlı ve güvenilir Boğa burçlarına çekilir. İlişkilerinde derin bir bağlılık ve fiziksel uyum arayışında olabilirler.

Yay Alçalanda: İkizler

Yükselen burcu Yay olanlar, entelektüel ve konuşkan İkizler burcunu hayatlarına çekerler. İlişkilerinde özgürlük ve esneklik arayışında olabilirler.

Oğlak Alçalanda: Yengeç

Yükselen Oğlak, şefkatli ve besleyici Yengeç burcuna çekilir. Güven ve duygusal bağlılık onların ilişkilerindeki temel taşlar olabilir.

Kova Alçalanda: Aslan

Yükselen Kova, yaratıcı ve karizmatik Aslan burcuna çekilir. İlişkilerde bağımsızlıklarını korurken tutkulu bir bağ ararlar.

Balık Alçalanda: Başak

Yükselen burcu Balık olanlar, hayatlarına analitik ve düzenli Başak burçlarını çeker. Duygusal olarak ihtiyaç duydukları dengeyi ve istikrarı bu kişilerde bulabilirler.