Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, en yüksek aldatma oranına sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri olarak belirlendi. ABD'deki aldatma oranı yüzde 71 olarak kaydedildi. Bu istatistik, her 10 Amerikalıdan yedisinin eşini veya sevgilisini aldattığını gösteriyor.

ABD'yi takip eden ülkeler arasında Almanya yüzde 68 oranıyla ikinci sırada yer alırken, İngiltere yüzde 66 ile üçüncü sırada bulunuyor. Tayland yüzde 61 sadakatsizlik oranıyla dördüncü sırada, Brezilya ve Fransa ise yüzde 57 ile beşinci sırada yer alıyor.

Bu ülkeleri yüzde 53 ile Rusya, yüzde 49 ile Japonya izliyor.

Türkiye ile Kanada aynı sırada

Listenin onuncu sırasında ise Türkiye ve Kanada yer alıyor. Her iki ülkede de aldatma oranı yüzde 27 olarak tespit edildi.

Türkiye'de bu oranın yüksek olması, toplumsal değerler ve ilişki dinamikleri hakkında çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor. Modern yaşamın getirdiği stres, bireysel tatminsizlikler, iletişim sorunları ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması gibi faktörler, sadakatsizlik oranlarını etkileyen önemli etmenler arasında sayılabilir.

ABD neden ilk sırada?

Araştırma verilerine göre, ABD'deki aldatma oranlarının bu kadar yüksek olmasının birçok sebebi bulunuyor. Uzmanlar, bu durumu toplumsal normlar, medya etkisi, dijital dünyanın getirdiği fırsatlar ve bireysel özgürlük anlayışının yaygınlığına bağlıyor. Özellikle sosyal medya ve online tanışma uygulamalarının aldatma oranlarını artırdığı belirtiliyor.

Psikologlar, ABD'de aldatma oranlarının yüksek olmasını, bireylerin kişisel tatmin arayışı ve evlilik kurumuna bakış açısındaki değişimlerle ilişkilendiriyor. Bunun yanı sıra, ABD'deki kültürel çeşitlilik ve farklı yaşam tarzlarının da bu oranı etkilediği düşünülüyor. Evlilik ve ilişkilere dair beklentilerin farklılaşması, sadakatsizlik oranlarının artmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.