Özellikle bahar ve yaz aylarında sık sık karşılaştığımız devamlı hapşırma gözlerde akıntı ve burnu tıkalı gezen çocuklarımız ya da belirtileri birebir yaşayan sizler..

Sebebi pek çok kez polenlere veya havadaki tozlara atıyoruz fakat temelinde yüksek histamin sevileyeleri yani histamin intöleransı olabilir. Bağışıklık sistemimizin verdiği tepki olan bu durumdan histamini azaltarak kurtulabiliriz. Bu yazımda sizlere rahatlıkla uygulayabileceğiniz düşük histamin diyetini anlatacağım.



HİSTAMİN NEDİR?

Bağışıklık ve sindirim sistemi içerisinde görev alan bir tür nörotransmitter olan histaminin görevi bedeni çevreden gelen potansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korumaktır. Beden tarafından tanınmayan bir madde sisteme girdiği anda kanda bulunan histamin seviyeleri yükselir ve zararlı mikroorganizma ile savaşır. Aynı zamanda sindirimde, bedenin kendi kendini iyileştirmesinde de rol alan histamin her daim kanda bir miktar bulunur. Bazı durumlarda ise kandaki histamin oranı çok yükselir. Beden ürettiği histamini yeterince hızlı atamamaya başlar. Bu da histamin intoleransını doğurur.

HİSTAMİN SEVİYESİNİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ?

Histamin intöleransı her zaman histamin alerjisini temsil etmez. Kanda histamin seviyemiz yükseldikçe vücut tıpkı alerjiye benzer reaksiyonlar göstermeye başlar. Histamine karşı alerji olduğu zaman vücut tüm şiddetiyle tepki verir intöleransta ise aşamalı olarak belirtileri görmeye başlarsınız.

Histamini vücutta ya düşük histamin içerikli besinleri tüketerek minimum seviye getirebiliriz ya da histaminin vücuttan atılmasını sağlayan enzim DAO’yı bloke eden besinlerin tüketimini azaltarak yapabiliriz.

Histaminden zengin besinler:

Beklemiş tüm protein içerikli besinler

Fermente süt ürünleri: Yoğurt, peynir, kefir

Bazı meyveler: Kiraz, erik, şeftali, üzüm, ananas, çilek, frambuaz

Fermente turşular

Kombu çayı

İşlenmiş fermente et ürünleri (sucuk, sosis, salam)

Ekşi maya ve ekşi mayalı ürünler

Fermente soya ürünleri (miso, soya sosu)

Fermente alkollü içecekler (şarap, bira, şampanya)

Boza

Konserve gıdalar

Sirke ve sirkeli ürünler

Ketçap

Bazı sebzeler: domates, patlıcan, ıspanak, avokado, bal kabağı

Kurutulmuş meyveler

Baklagiller, yer fıstığı

Zeytin

Uzun süre kaynamış kemik suyu

Kakao, çikolata

DAO enzimini bloke eden besinler ve ilaçlar:

Çaylar (siyah, yeşil, beyaz)

Kola

Mate çayı

Enerji içecekleri

Klavulonik asit, simetidin, verapamil

Bu yiyeceklerin size dokunup dokunmadığının anlamanın en iyi yolu, besin günlüğü tutmaktır. Her gün hem yakınmalarınızı hem de edikleriniz ve içtiklerinizin tümünü yazmak; aralarında bir ilişki olup olmadığını anlamak için kısacası dedektiflik yapmak.

Migren ve fibromiyalji ağrılarınızın tavan yaptığı zamanlarda da histamin içeriği düşük besinlerle ve DAO enzimini artıracak şekilde beslenebilirsiniz.