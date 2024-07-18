Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) için sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Adaylar, 28 Temmuz'da gerçekleşecek sınavları için bina ve salon atama işlemlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar, sınav binaları ve salonlarına atanma işlemlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler

ÖSYM, 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-ALES/2 sınavı için adayların sınav giriş belgelerini yayınladı. Adaylar, sınav binaları ve salonlarına atanma işlemlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecekler. Sınav giriş belgeleri üzerinde adayların sınava girecekleri yer bilgileri ve sınav kuralları detaylı olarak yer alacak.

ÖSYM konuyla ilgili duyuru yaptı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığı ve bu belgelerin mutlaka sınav günü yanlarında bulundurulması gerektiği hatırlatıldı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları konusunda uyarıldı.