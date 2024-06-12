Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için son günler yaklaşıyor. ÖSYM tarafından alınan ALES/2 başvuruları 12 Haziran 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İşte başvuru ve ücret detayları:

ALES başvuru ücreti

ALES/2 başvuruları için belirlenen ücret 490 TL'dir. Adaylar başvuru ücretini ödemeden başvurularını tamamlayamazlar.

ALES başvuru ücreti nasıl ödenir?

Başvuru ücreti aşağıdaki yöntemlerle ödenebilir:

Banka Şubeleri: Belirtilen bankaların şubelerinden ödeme yapılabilir.

ATM: Banka ATM'leri aracılığıyla ödeme gerçekleştirilebilir.

İnternet Bankacılığı: İlgili bankaların internet bankacılığı hizmetleri kullanılarak ödeme yapılabilir.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES/2 başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. İşte adım adım başvuru süreci:

Sisteme Giriş: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS sistemine giriş yapmalıdır. Başvuru Formunu Doldurma: Sisteme giriş yaptıktan sonra, ilgili başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Fotoğraf Yükleme: Sistemde güncel bir fotoğraf bulunmuyorsa, fotoğraf yüklemesi yapılmalıdır. Başvuru Ücretini Ödeme: Başvuru formu doldurulduktan sonra, başvuru ücreti belirtilen yöntemlerle ödenmelidir. Başvurunun Tamamlanması: Ücret ödendikten sonra başvuru süreci tamamlanmış olur. Adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlandığından emin olmak için ÖSYM AİS üzerinden başvurularını kontrol etmelidir.

ALES ne zaman uygulanacak?

ALES/2 sınavı, başvuruların sona ermesinin ardından belirlenen tarihte uygulanacaktır. Sınav tarihi ve diğer önemli bilgiler ÖSYM tarafından duyuruldu, sınav 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Önemli notlar

Başvuruların tamamlanması için başvuru ücretinin ödenmesi zorunludur.

Adaylar, başvurularını son güne bırakmamaları ve başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeleri önemlidir.

Bu bilgiler doğrultusunda ALES başvurunuzu tamamlayabilir ve sınav sürecine hazırlanabilirsiniz.