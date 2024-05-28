2024 ALES/2 sınavı, üniversite mezunlarının yüksek lisans yolculuğunda kritik bir adım olarak beliriyor. ÖSYM'nin duyurusuyla, ikinci ALES sınavı için tarihler netlik kazandı.

ALES/2 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi, bu yılın ikinci ALES sınavının 28 Temmuz 2024'te gerçekleştirileceğini ortaya koyuyor.

ALES/2 başvuru tarihleri

ÖSYM, ikinci ALES sınavı için başvuru tarihlerini açıkladı. Adaylar, 3 Haziran 2024'ten itibaren başvurularını yapabilecek ve 12 Haziran 2024'te sonlandıracaklar. Geç başvurular ise 26 Haziran 2024'te alınacak.

ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı, bu yılın ilk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacakları ALES sınavları için 2024 takvimi belli oldu.