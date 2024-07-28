2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Türkiye genelinde 92 sınav merkezinde yapılan sınava, 157 bin 530 aday katıldı. Sınavda, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı ve 21 bin 654 kişi görev yaptı.

Adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soruyu 150 dakika içinde yanıtladılar. Sınav sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.