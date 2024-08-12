ALES sonuçları için geri sayım sürüyor

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 Cuma günü duyurulacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Bu tarih itibarıyla, akademik kariyerine yön vermek isteyen adaylar, sonuçlarını öğrenerek bir sonraki adımlarını planlayabilecekler.

Sonuçlara erişim ve ÖSYM sistemi

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuç belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Sonuç belgelerinde, adayların sınavda elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamaları yer alacak. Adaylar, bu sonuçlara göre lisansüstü eğitim programlarına başvuru yapabilecekler.