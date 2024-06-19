Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Yalıkavak - Bodrum yolunda seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Araç, yolun çift şeride döndüğü noktada alev almaya başladı. Sürücü İbrahim B., yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da tüpün çalışmadığını fark etti.

Diğer bir sürücü de yangına müdahale etmek istedi ancak o tüp de çalışmadı. Otomobildeki alevler kısa sürede kontrol dışına çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına sıçradı. Yakındaki büyükbaş hayvanlar, yangın tehlikesine karşı hızla tahliye edildi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. Alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından soğutma çalışması yapıldı, ancak araç yangın sonrası adeta metal yığınına dönmüştü.