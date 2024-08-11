Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusundaki Varnava bölgesinde öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması güçleşirken, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması sonucunda, polis ve gönüllüler, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtarmakta. Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilirken, yetkililer vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.