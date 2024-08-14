Karşıyaka'da çıkan yangının, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başladığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde müdahale ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, yangının kontrol altına alınması için bölgeye gönderildi. Ayrıca, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi de alevlerle mücadele etmek üzere bölgeye intikal etti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara vermeden devam etti.