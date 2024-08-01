Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, kulübün yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kamp sürecini ve mevcut durumu değerlendiren Alex, takımın hedeflerine ulaşmak için sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Pozitif bir kamp dönemi

Alex de Souza, oyuncularının kamp sürecinde oldukça çalışkan bir performans sergilediklerini belirtti. Ancak, bazı futbolcularının sakatlık yaşadığını ve bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu vurguladı. “Pozitif bir kamp dönemi geçirdik, ancak bazı oyuncularımızın sakatlık problemleri oldu. Bu sorunlar hızla çözüldü ve takımla antrenmanlara devam ediyoruz,” dedi.

"Yeni oyunculara ihtiyacımız var"

Transfer çalışmaları hakkında açıklama yapan Alex, takımın henüz yeterli kadroya sahip olmadığını ve yeni oyunculara ihtiyaç duyduklarını belirtti. “Takımın atmosferini ve profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiklerimiz var,” şeklinde konuştu. Yönetimle sürekli iletişimde olduklarını ve en iyi oyuncuları takıma kazandırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sakatlıklar ve transfer yasağı

Bünyamin Balcı'nın sakatlık sürecinin sonuna geldiğini belirten Alex, oyuncuyla henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi. Ayrıca, transfer yasağının kalkacağına dair umutlu olduğunu ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti. “Bize söylenen, transfer yasağının kalkacağı yönünde. Motivasyon düşüklüğü yaşamadık, yaşarsam başkana teşekkür eder eve dönerim,” dedi.

Türkiye'deki hayat pahalılığı ve futbol

Alex de Souza, Türkiye'deki hayat pahalılığına da değindi. “Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu, tüm dünyanın bir gerçeği. Dünyada her şey, her geçen gün pahalılaşıyor ve bu futbol sektörünü de etkiliyor,” ifadelerini kullandı.

Oyun anlayışı ve karşılaştırmalar

Oyun anlayışı hakkında bilgi veren Alex, dengeli ve görsel bir futbol sergileyeceklerini söyledi. “Top ayağımızda olduğunda kalitemizi kullanmak isteyeceğiz. Kaybettiğimizde de topa sahip olmak isteyeceğiz. Geçen yıldan daha iyi olmak hedefimiz,” dedi. Ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Arda Güler ile karşılaştırılmak istemediğini belirtti.

Teknik direktörlük deneyimleri ve kişisel hayat

Kariyerinde çalıştığı teknik direktörlerden çok şey öğrendiğini belirten Alex, kendi yolunu çizdiğini ifade etti. Aile üyelerinin isimlerinin baş harflerini göğsünde taşıdığını ve onları her zaman yanında hissettiğini söyledi.