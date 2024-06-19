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1993 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Alex Perez, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapmakta.

2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren kulüp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda yeni transferi Marcquise Reed ile birlikte Onvo Büyükçekmece Basketbol forması giyen Alex Perez ile de anlaşma sağlamıştı.

2024-2025 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Meksika asıllı Amerikalı oyun kurucu Alex Perez, TOFAŞ Basketbol Takımı'na katıldı. BURSA (İGFA) - Meksika asıllı Amerikalı oyun kurucu Alex Perez, yeni sezonda TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarısı için ter dökecek.

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