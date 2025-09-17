Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğününde takılan altın kemer, bilezikler ve gösterişli mücevherlerle gündem olan Dalveren, kısa süre sonra boşanma aşamasına geldi. “Altın gelin” olarak hafızalara kazınan Dalveren, Gel Konuşalım programında hem düğünle ilgili iddialara hem de evliliğinin çalkantılı sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

“5 kilo altın iddiası abartı”

Dalveren, düğününde takılan altınların sosyal medyada gündem olmasına da açıklık getirdi. “Kimse altınları tartmadı, göz kararıyla 5 kilo dendi ama bu rakam abartılı. Elbette az değildi ama bizim kültürümüzde bunlar geleneksel bir anlam taşıyor, asla gösteriş amaçlı değildi” dedi.

Ayrıca, altınların geri istendiği yönündeki söylentileri de yanıtlayan Dalveren, “Bana ait olan eşyalar var, onları bekliyorum. Bir kadını rezil de vezir de edebilirsiniz. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir savaş verdik”

Ünlü fenomen, boşanma aşamasına gelen evliliğinde yaşadığı zorlukları ilk kez açıkça dile getirdi. Eşinin geçmişte intihar girişiminde bulunduğunu canlı yayında açıklayan Dalveren, “Ayrıldığımız dönemde böyle bir olay yaşandı. Ancak bu durumdan sonra geri dönmedim, iki yıl hiç görüşmedik” diyerek stüdyoda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Dalveren, yaşadıkları süreçle ilgili olarak, “Herkes sadece düğünü ve altınları konuştu ama biz aslında çok büyük bir mücadele verdik. Hem maddi hem de psikolojik olarak çok yıprandım” dedi.

Canlı yayında beklenmedik özür

Programın en dikkat çekici anı ise Fatih Erdem’in canlı yayına bağlanarak Aleyna Dalveren’den tüm Türkiye’nin önünde özür dilemesi oldu. Erdem, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Seni çok seviyorum. Yaptığım tüm hatalar için özür diliyorum. Lütfen beni affet.”

Bu sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Dalveren, duygusal bir an yaşadı ve temkinli bir şekilde şu yanıtı verdi:

“Çok şans verdim. Gerçek bir değişim görmek istiyorum. Hemen cevap vermeyeceğim, hayırlısı neyse o olsun.”