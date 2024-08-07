İbrahim Y. isimli bir kişi, Tilki’nin babası ve menajerine mesaj atarak bu bilgileri 3. şahıslara yaymakla tehdit etti. Tilki'nin savcılığa yaptığı şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli gözaltına alındı.

Şantaj ve Tehdit

Siber saldırının hedefi olan Aleyna Tilki’nin kişisel bilgileri, adli makamlar tarafından dahi erişilebilen veriler dâhil olmak üzere birçok özel bilgisi, İbrahim Y. tarafından ele geçirildi. Şüpheli, Instagram üzerinden Tilki’nin babasına mesaj atarak, “Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş” diyerek, kimlik bilgileri, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası gibi detayları içerdiği verileri paylaştı. Aynı bilgileri, Tilki’nin asistanına da e-posta yoluyla gönderdi.

Durumdan haberdar olan Aleyna Tilki, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Şikayet dilekçesinde, Tilki'nin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve şüphelinin, bu bilgileri maddi menfaat elde etmek amacıyla yaymakla tehdit ettiği belirtildi. Dilekçede, ayrıca Tilki’nin bilgilerinin bir Youtube videosunda ve başka bir Instagram hesabında “ifşa” notuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İbrahim Y.’nin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiğini ve yaymakla tehdit ettiğini belirledi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etse de savcılık, bu savunmayı dikkate almadı. İbrahim Y.’nin, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.