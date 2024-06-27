"Yerçekimi", "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı", "Büyük Umutlar" ve "Roma" gibi unutulmaz yapımlara imza atan ünlü yönetmen Alfonso Cuaron, televizyon dünyasına "Disclaimer" dizisiyle geri dönüyor. Apple'ın yapımını üstlendiği bu dizide, iki Oscar ödüllü Cate Blanchett ve Kevin Kline başrolleri paylaşıyor.

Renée Knight'ın romanından uyarlama

Yedi bölümlük bu heyecan verici dizi, Renée Knight'ın aynı adlı romanından uyarlanmış. Dizinin hikayesi, Catherine Ravenscroft adlı bir gazetecinin yaşamını konu alıyor ve izleyicileri derin bir gizemin içine çekiyor. Dizi, 11 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Zengin oyuncu kadrosu

"Disclaimer" dizisinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George ve Hoyeon gibi yetenekli isimler, dizide önemli rolleri üstleniyor. The Aviator ve Blue Jasmine filmleriyle iki Oscar kazanan Cate Blanchett, son olarak Tar filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti.

Cuaron'un televizyona dönüşü ve güçlü oyuncu kadrosuyla "Disclaimer", izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Bu dizide ne tür sürprizlerin bizleri beklediğini merakla bekliyoruz.