DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TÜİK'in enflasyon sepeti tartışmalarına değinerek, kurumun güvenilirliğini kaybettiğini belirtti ve TÜİK Başkanı'na istifa çağrısında bulundu.

TÜİK'in güvenilirliği tartışma konusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon sepeti ve hesaplamalarına ilişkin ciddi eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babacan, TÜİK'in güvenilirliğini yitirdiğini belirtti ve kurumun başkanına istifa çağrısında bulundu. Babacan, "TÜİK bozuk terazisini tamir etmeli" diyerek kurumun hesaplamalarındaki keyfiliğe dikkat çekti.

"TÜİK güvenilirliğini kaybetti"

Ali Babacan, başkanlık sistemine geçildikten sonra TÜİK'in güvenilirliğini kaybeden bir kurum haline geldiğini savundu. TÜİK'in açıkladığı verilerin kamuoyu nezdinde inandırıcılığını yitirdiğini ifade eden Babacan, "Daha düne kadar açıklanan rakamları TÜİK birdenbire değiştiriyor. Böyle bir keyfilik olmaz" dedi. Babacan, TÜİK'in mevcut yönetimiyle güven sağlayamayacağını belirtti.

Enflasyon sepeti tartışmaları

TÜİK'in en son Nisan 2022’de açıkladığı TÜFE kapsamındaki madde fiyatları geçtiğimiz günlerde tekrar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu veriler üzerine başlayan tartışmalarda, TÜİK'in hesaplamalarının doğru olup olmadığı sorgulandı. Babacan, TÜİK'in bu hesaplamalarda güvenilirliğini yitirdiğini ve verilerin halkın gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını ileri sürdü.

"TÜİK'in yönetimi değişmeli"

Ali Babacan, TÜİK'in yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yönetimle TÜİK güven sağlayamaz. Kurumun başındaki isimler değişmeli ve TÜİK tekrar güvenilir bir kurum haline gelmeli" ifadelerini kullandı. Babacan, TÜİK'in halkın gerçek yaşam koşullarını yansıtan doğru veriler sunması gerektiğini belirtti.

TÜİK'in güvenirliği üzerine geniş tartışmalar

TÜİK'in enflasyon hesaplamalarına ilişkin tartışmalar, kurumun güvenilirliği konusundaki eleştirileri daha da artırdı. Babacan, TÜİK'in şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşması için kurumun yönetiminde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savundu. DEVA Partisi lideri, TÜİK'in hesaplamalarındaki keyfiliğin halkın gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TÜİK başkanı'na istifa çağrısı

Ali Babacan, TÜİK Başkanı'na istifa çağrısında bulunarak, "TÜİK güvenilirliğini kaybetmiş bir kurumdur. Bu yönetimle TÜİK güven sağlayamaz. Kurumun başındaki isimler değişmeli ve TÜİK tekrar güvenilir bir kurum haline gelmeli" dedi. Babacan, TÜİK'in halkın gerçek yaşam koşullarını yansıtan doğru veriler sunması gerektiğini vurgulayarak, TÜİK'in şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti.

"Güven olmayınca ekonomi olmaz"

TÜİK yönetimi derhal değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Babacan, şu şekilde konuştu: "Bu yönetimle TÜİK güven sağlayamaz. Aynı zamanda TÜİK mutlaka şeffaf bir kurum olmalıdır. Daha düne kadar açıklanan rakamları TÜİK birdenbire karar alıyor. Ben artık açıklamıyorum diyor. Böyle bir keyfilik olmaz, kabul edilemez. Şeffaflıkla ancak güven sağlanır. Güven olmayınca da ekonomi olmaz. Güven olmayınca ekonomi de başarılı sağlanmaz. Çünkü doğru hesaptan kaçmaz. Eğer doğruysan hesap vermekten şeffaftan kaçmamalısın.

Yine bir başka önemli konu, TÜİK'in mutlaka bir dış denetim sürecine tabi olmasıdır. Güven sağlamak istiyorsanız, TÜİK'e herkes güvensin istiyorsanız, bu dış denetim süreci de mutlaka çalıştırılmalıdır. Aksi halde olanları görüyoruz."

Karar gazetesine konuşan Babacan, şeffaflık sorunun TÜİK ile bitmediğine işaret eterek, "Merkez Bankası'nın rezervi arttı diyorlar değil mi? Peki bu rezerv artışı için Merkez Bankası ne zaman, ne kadarlık döviz aldı bunu açıklıyorlar mı? Doğru hesaptan kaçmaz. Döviz alıyorsan, döviz satıyorsan bunu daha önceki yıllarca nasıl yapıldıysa yine şeffaf yap, açık yap" dedi.