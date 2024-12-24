DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya üzerinden 2025 yılında uygulanacak 22 bin 104 TL'lik asgari ücreti ve bütçe politikalarını sert bir dille eleştirdi.

"Fukaranın ahını alarak ekonomi abad edilemez"

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılı asgari ücret paylaşımını alıntılayarak, hükümetin bütçe politikalarını eleştirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi abad edemezsiniz."

Vergi artışına tepki

Babacan, 2025 bütçesinde belirlenen vergi artış oranının yüksekliğine dikkat çekerek, bu artışın asgari ücretli vatandaşlar üzerindeki etkisinin ağır olacağını vurguladı. Ekonomik adaletsizliklerin derinleştiğini belirten Babacan, çalışan kesimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini savundu. DEVA Partisi Lideri, hükümetin ekonomik yönetiminde adalet anlayışının eksik olduğunu iddia etti