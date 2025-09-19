Diyanet İşleri Başkanlığı’nda devir teslim töreni düzenlendi. Sekiz yıldır başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ali Erbaş, görev süresinin dolmasının ardından koltuğunu Prof. Dr. Safi Arpaguş’a bıraktı. Erbaş, veda konuşmasında helallik istedi.

Devir teslim töreni

Başkanlıkta düzenlenen törende Ali Erbaş, halefi Safi Arpaguş’a sarılarak cübbe ve sarığını giydirdi. Arpaguş, sarığı taktığı sırada Erbaş’ın elini öptü.

Erdoğan’a teşekkür

Veda konuşmasında Erbaş, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı meslektaşlarına, Diyanet personeline ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iki dönem boyunca kendisine duyulan güven için şükranlarını sundu.

Fakülteden dostluk, başkanlıkta devir

Erbaş, Arpaguş’la aynı fakülteden mezun olduklarını hatırlatarak, “Bu kutlu görevi, değerli dostum Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devretmekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Helallik isteyerek veda etti

Görev süresince alınan duaları en büyük kazanç olarak gördüğünü belirten Erbaş, ailesine de teşekkür ederek helallik istedi. Törenin ardından Safi Arpaguş resmen Diyanet İşleri Başkanlığı görevine başladı.