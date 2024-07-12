Henüz 19 yaşında hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, Ali İsmail'i ölümünün 11'inci yılında Hatay ve İstanbul'da andı.İSTANBUL (İGFA) - 2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla Eskişehir'de katıldığı yürüyüş sırasında polis ve sivil kişiler tarafından darp edilerek henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, Hatay'da 10 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de, ölümünün 11'inci yıl dönümünde, mezarı başında ailesi ve sevenleriyle birlikte anıldı.

Saat 20.30'da ise Defne Stadyumu'nda Cem Erdost İleri ve ALİKEV Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı bir konser düzenlendi. 2017'de kurulan ve vakfa gönül veren gençlerden oluşan ALİKEV Müzik Topluluğu'nun ardından sahne alan Cem Erdost İleri'ye bas gitarda Olcay Bozkurt, davulda Sertaç Şanlı eşlik etti.

Anma gecesinde konuşma yapan Emel Anne, “Ali İsmail'i kaybedeli 11 yıl oldu. İlk günkü gibi hâlâ canım acıyor; yüreğim yanıyor ama sizleri görünce umut doluyor. Ali İsmail bedenen aramızda yok ama yüzlerce Ali İsmail var. Ali İsmail'in fikirlerini, düşüncelerini yaşatacak yüzlerce evladım var. Sizinle gurur diyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum yanımızda olduğunuz için” dedi.

Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz, Arapça yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Ali İsmail'in misafirleri hoş geldiniz. Oğlum Ali İsmail size ‘hoş geldiniz' diyor. İyi ki varsınız. Oğlum hayattayken onunla çok gurur duyuyordum. O vefat ettikten sonra aynı gurur devam ediyor. Onu temsil eden sizlerle de gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz hepinize.”