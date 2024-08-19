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Başkan Günay, “Ali İsmail Korkmaz’ı Güzelbahçe’de ölümsüzleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Parkın açılışını 10 Temmuz’da, ölüm yıl dönümünde yapmayı planlamıştık ancak ailenin katılımının mümkün olmaması nedeniyle açılışı erteledik. 21 Ağustos’ta annesi, babası ve abisinin de katılacağı törenle parkımızı açacağız,” ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Ali İsmail Korkmaz Gezi Şehitleri arasında en genç evlatlarımızdan biriydi. Güzelbahçe’de onun ismini yaşatacağız,” dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısında aldığı kararla, 19 yaşında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın adını, Kahramandere Mahallesi Eski Seferihisar Caddesi üzerinde yer alan bir park a verdi. Parkın açılışı, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00’de gerçekleştirilecek.

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