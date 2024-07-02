Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi olayları sırasında Eskişehir’de yaşamını yitirmesinin ardından Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Korkmaz’ın ismi bir parkta yaşatılacak.

Gezi Parkı olayları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın adı, Güzelbahçe Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi’nde bulunan parka verildi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi olayları sırasında Türkiye’de demokrasi ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biri olduğunu belirterek, parkın 10 Temmuz'da yapılacak olan ölüm yıl dönümünde açılacağını duyurdu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yaptığı açıklamada Gezi Parkı olaylarının Türkiye’de demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak tarihe geçtiğini ve Ali İsmail Korkmaz gibi gençlerin bu mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Berkin Elvan’ın isminin Yaka Mahallesi’ndeki bir parkta yaşatıldığını hatırlatarak, Ali İsmail Korkmaz’ın da Güzelbahçe’de bir parkta anılmasının önemine değindi.

Ali İsmail Korkmaz’ın adının Güzelbahçe’de bir parkta yaşatılması, gençler arasında demokrasi ve adalet mücadelesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Parkın açılışının aynı zamanda Gezi olaylarının yıl dönümünde yapılacak olması, olayların anlamını ve etkisini toplumsal bellekte canlı tutmayı hedefliyor.

Güzelbahçe Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda, Ali İsmail Korkmaz’ın isminin Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesi üzerindeki parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar, toplumun farklı kesimlerinden gelen destek ve taleplerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.